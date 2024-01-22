4月舉辦3x3巴黎奧運資格賽　港籃主場爭入場券

籃總副會長黃耀健（右）介紹巴黎奧運外圍賽在港上演的詳情。（余樂詩攝）

香港成功爭取為2024巴黎奧運資格賽首站主辦城市，賽事將於4月12至14日舉行，屆時香港男女子三人籃球隊將歷史性主場比賽，爭取奧運資格。

巴黎奥運3x3男、女子組各有8個參賽名額，香港作為首輪資格賽主辦城市，可派男、女子代表隊各一，與另外7個國家或地區競逐入場券，勝出球隊將直入奥運。

根據2023年11月的世界排名，巴黎奥運3x3男、女子組已各有3個名額獲確認，包括塞爾維亞、美國及中國男子隊，中國、美國及法國女子隊，餘下5個名額將透過3場資格賽決定。香港站的男子組參賽隊伍包括：荷蘭、蒙古、拉脫維亞、奥地利、瑞士、埃及和新西蘭；女子組参賽隊伍則為：匈牙利、荷蘭、阿塞拜疆、波蘭、埃及、蒙古與智利。

M1 Group Limited行政總裁兼中國香港籃球總會副會長黃耀健表示，「香港三人籃球發展一直是以進軍奧運為目標，今次主辦奧運資格賽，是第一步。我們會借鑑之前香港大師賽的成果，未來希望舉辦更多三人籃球賽，另外亦會加強三人籃球隊的培訓工作。」至於比賽場地正申請中，有待落實。

談到代表隊球員選拔方面，黃耀健表示，「香港站資格賽參賽球隊6名合資格參賽球員，其中4人須在所屬國家或地區球員世界排名最高（3月11日前）的10名球員中選出來。」

根據FIBA官網，現時3x3世界排名最高之6位香港男球員順序為蔡龍德、楊文綱、文俊浩、文俊傑、余普生及楊瑞鴻；香港女子Top 6球員則為唐曉蕾、陳偉萍、雷淑怡、古芷程、馬丹鳳及楊溢希。