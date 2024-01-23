國足1球不敵卡塔爾　出線機會渺茫

亞洲盃分組賽A組賽事，國足周一（22日）於出線生死戰，挑戰坐鎮哈利法國際球場的東道主卡塔爾。結果主隊憑艾希度斯轟入世界波，以1比0擊敗中國隊。

國足今場前線作出多個調動，收起武磊及戴偉浚，被給予厚望的韋世豪傷愈復出，首次於亞洲盃決賽周亮相，與張玉寧聯手攻堅，中場吳曦復任正選；賽前已鎖定出線資格的卡塔爾，就收起阿克林阿費夫及艾莫爾斯阿里等主力。

國足開局踢得主動，7分鐘，韋世豪接應張玉寧傳中，禁區頂一射僅僅斜出。36分鐘，吳曦傳入門前，韋世豪後上一射，被卡塔爾門將擋走。半場互無紀錄。換邊後，國足攻勢減弱，主隊就換入阿克林阿費夫及艾希度斯加強攻勢。67分鐘，兩位後備兵聯手炮製入球，由艾希度斯窩利攻入世界波，打破場上僵局。

落後的國足陸續換入武磊及譚龍，加上蔣聖龍客串前鋒，中國隊比賽後段一度派出4前鋒。86分鐘，蔣聖龍一度將皮球送入網窩，可惜球證吹罰隊友傳球前出界在先，慘食詐胡。結果國足以0比1不敵卡塔爾，史上首次在分組賽3場都未能取得入球。由於同日塔吉克擊敗黎巴嫩，國足僅以第3名衝線，晉級機會渺茫。