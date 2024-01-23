沙特球星大逃亡　里昂展開斟介賓施馬

沙特阿拉伯聯賽過去1年瘋狂吸納巨星，不過唔少球星轉會後，先發現中東高薪唔易賺，近日就爆出逃亡潮。繼佐敦軒達臣回流荷甲阿積士後，賓施馬、羅拔圖法明奴同米連高域沙域都希望重返歐洲，轉會權威Fabrizio Romano證實里昂已準備斟賓施馬回巢。

佐敦軒達臣喺沙特半年後解約離隊，下一個「逃亡」球星好可能係賓施馬，Romano周二(23日)爆料，里昂班主泰斯達喺1個月前已同賓施馬展開斟介，前提係要呢位36歲前鋒答應大幅減薪。沙特聯賽會並唔想失去呢位招牌球星，如果賓施馬唔想留效伊蒂哈德，甚至可以安排佢轉投其他沙特球會。

不過，賓施馬似乎去意已決，早前喺未獲球會批准下擅自去渡假，之後又遲歸隊而被踢出集訓營，同教練馬些路加拿度關係甚差。賓施馬喺里昂出道兼成名，轉會皇家馬德里前為里昂一隊踢過5季，唔排除會答應大幅減薪重返母會。

另外，效力吉達艾阿里嘅巴西前鋒羅拔圖法明奴，同埋希拉爾中場米連高域沙域，據報都已表達離隊意願，不過吉達艾阿里就堅持法明奴至少踢埋今季，傳聞紐卡素、車路士等球會都有興趣；意大利《信使報》就爆料，指米連高域沙域向拉素表示後悔離隊，希望回巢。

效力艾納斯嘅西班牙中堅拿樸迪，近日接受《阿斯報》訪問，承認唔少歐洲球星對沙特生活唔適應：「由歐洲去沙特係好大轉變，一切都係講適應，事實上好多球員都唔滿意，好似喺利雅得嘅交通好差，每日有3個鐘頭時間坐喺車入面，我哋預期有更好嘅生活質素。」