拿達路補時絕殺　國米實現意超盃3連冠

周二(23日)凌晨喺沙特阿拉伯舉行嘅意超盃決賽，國際米蘭憑前鋒拿達路馬天尼斯補時射入全場唯一入，以1比0擊敗上季意甲盟主拿玻里，獲得800萬歐元獎金(約6,800萬港元)，並成為史上第2支連奪3屆意超盃冠軍嘅球隊，同宿敵AC米蘭睇齊。

雙方4強都大勝晉級，今仗終極一戰，國際米蘭佔上風，費達歷高迪馬高、米希達利恩、拿達路馬天尼斯先後攻門，都無功而還。戰至上半場39分鐘，國米獲得黃金機會，馬古斯杜林殺入禁區橫傳，拿達路馬天尼斯近門射入，但由於馬古斯杜林越位在先，令國米慘食詐胡。

換邊後冇耐，拿玻里前鋒基奧雲尼施蒙尼迅速累積第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，令球隊形勢更加惡劣。踢到補時1分鐘，國米後衞班捷文柏華特傳中，由拿達路馬天尼斯射入以1比0絕殺對手，繼上兩屆分別擊敗祖雲達斯、AC米蘭之後，今屆贏拿玻里，連奪3屆意超盃冠軍，亦係史上第2支意超盃3連冠球隊，另1支係奪得1992、93及94年冠軍嘅AC米蘭。國米主帥施蒙尼恩沙基教波生涯第5次捧意超盃，屬於獲此殊榮最多次嘅教練。

雖然意超盃只屬象徵性質，但今屆獎金非常豐厚，冠軍國米獲得800萬歐元(約6,800萬港元)，亞冠拿玻里亦有500萬歐元(約4,250萬港元)，4強出局嘅拉素、費倫天拿各有160萬歐元(約1,360萬港元)。