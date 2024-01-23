足動校園體驗計劃　大埔訪三水同鄉會禤景榮學校

「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點支持的2023/24年度「足動校園體驗計劃」，來到大埔三水同鄉會禤景榮學校，今次有港超聯球隊大埔，派出包括陳肇鈞及謝家榮等5位職、球員進行校訪，與校內40名小學生交流，兼分享足球知識，更在訓練環節與同學們大玩「魷魚遊戲」，讓大家知道原來練波都可以趣味性十足。

曾於2018/19賽季奪得港超冠軍的大埔，今季有當年冠軍教頭李志堅重掌帥印，陣容方面，陳肇鈞及盧卡斯等當年冠軍隊成員重返球隊，再加上馬卡雷拿、謝臣、馬高斯山度士及比迪高等新加盟的森巴兵，「綠戰士」已逐漸發展成有力挑戰聯賽前半版的實力分子。大埔陣中不乏港隊主力，其中陳肇鈞及謝家榮皆有份入選亞洲盃決賽周大軍名單，後者與亞歷斯祖去年在亞運賽場，更幫助港隊歷史性打入4強，這3位「綠戰士」球員聯同「堅Sir」及助教般奴，是日齊齊有份出席校訪。

5人現身學校，令在場同學們都非常興奮，其中不少同學仔，都認出亞運期間人氣急升的謝家榮，熱切叫出這位港隊門將的名字。幾位大埔代表先在校園操場，與同學們分享身為職業球員的心得，其後移師到附近的球場，進行足球訓練。在般奴教練的哨聲帶領下，同學們先在球場一字排開，學人氣韓劇「魷魚遊戲」大玩「123木頭人」。大家熱身完畢後，同學們分成多組，跟隨幾位大埔球員進行帶波、射門及「的波」等的技術訓練。最後來到令人期待的鬥波環節，40位同學同時落場，大戰4位大埔球員，也將現場氣氛推至高峰。

謝家榮就對學生的熱情感到喜出望外：「估唔到小朋友細細個已經認識我，佢哋都有攞印我嘅相嚟畀我簽名，係有啲受寵若驚，都希望鼓勵到佢哋。」李志堅就表示球會一直與地區有緊密聯繫，認為今次活動是好好的機會，讓更多人認識大埔足球隊：「近距離接觸職業球員，聽球員分享佢哋嘅經歷，對小朋友係有好處。」他希望日後球會能與學校有更多機會互相交流：「如果有需要都想多啲入學校分享，另一方面，都想吸引更多學生入場睇波，感受本地足球。」

銳意改革力求創新

三水同鄉會禤景榮學校創立於1986年，校訓「知行力學」，旨在以「銳意改革，力求創新」的信念作育英才。校長李小寶致力打造以學生為本，充滿童趣的海陸空學習基地。校內設施多元化，其中2023年由操場改建而成的體健中心，為師生提供優良體育設施，可見學校非常重視運動發展。

李校長就表示能夠參與今次活動實屬難得，並透露港隊在亞運取得佳績後，學校都有在周會上向學生提及，形容同學親身見到港隊球員都非常開心：「我哋有好多小朋友都好鍾意踢波，學校足球隊成立短短兩年，人數不斷增加，部分都有參加區隊，佢哋都視足球運動員，尤其係早前打入亞運男足4強嘅球員為榜樣，佢哋見到真人都好興奮。」李校長續指同學積極參與體育運動等課外活動，對他們成長至關重要：「希望佢哋透過足球，學到團體精神，同埋點樣互相合作去達成目標。」