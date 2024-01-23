以足球之名構建身分認同　記者：巴勒斯坦具象徵意義

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】港隊亞洲盃分組賽最後一戰將面對巴勒斯坦，當地自去年年尾以巴衝突升級，巴國人物就受戰火影響煎熬，同時影響到代表隊備戰亞洲盃。雖然困難重重，但這支球隊象徵意義巨大，承載住巴國人的希望之餘，球場也成為他們表達身分認同的地方。記者訪問到報導巴國足球多年的巴斯爾（Bassil Mikdadi），聽他說說到這支代表隊對巴人意義。

Bassil出生於美國，卻能操一口流利的阿拉伯語，自2008年起他經營專門關注巴勒斯坦足球的網頁，平時亦有為歐洲及阿拉伯等主力媒體撰文。2015年澳洲亞洲盃決賽周，Bassil首次有機會報導這項大賽，他還記得當時情境：「我以為只會得我一個到場支持球隊，但令我驚訝嘅係，當地全部巴勒斯坦社區嘅人，都入場嚟撐代表隊。」今次是Bassil第3度採訪亞洲盃決賽周，他說香港隊今次的經歷，讓他想起巴勒斯坦首次闖入決賽周的情境：「如果冇2015年亞洲盃3戰全敗出局所累積嘅經驗，球隊唔會行到嚟今日呢步，當時有份去澳洲嘅年輕球員，如今都成為擔大旗嘅主力。」

今次巴勒斯坦大軍名單中，有不少人來自本土球隊，惟聯賽聯賽因受戰火波及，自去年10月初已經暫停，Bassil指出球員缺乏穩定比賽機會，表現肯定難有保障，只能靠集訓保持狀態。巴勒斯坦出戰亞洲盃決賽周期間，以巴衝突升級，Bassil就形容戰事令球隊今次備戰過程非常困難：「呢班球員中有唔少嚟自加薩，好多都有親戚朋友仲喺當地，每日要生活喺戰爭嘅恐懼中，同時因為以色列軍隊的封鎖，當地缺乏食物及水，早幾日有位奧運隊嘅教練喺戰火中喪生，喺心理上，球員每日都要關注家鄉嘅戰事，要專注喺今次大賽係好困難。」

巴勒斯坦過去兩場分組賽，都吸引大批球迷，帶上巴勒斯坦國旗入場支持，並高呼「解放巴勒斯坦」等的口號，Bassil形容足球比賽，是巴勒斯坦人難得的機會，去公開表達一種身分認同：「巴勒斯坦呢個名喺好多地方或媒體都係一個禁詞，但嚟到足球場上，即使係平時冇睇開波嘅人，都會願意入場支持巴勒斯坦，因為大家可以公開地揮動巴勒斯坦旗幟，為巴勒斯坦吶喊助威，呢隊球隊嘅存在，對唔少人嚟講係有種象徵意義。」