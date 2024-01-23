談國足表現低迷　內地體記：反腐片打擊士氣

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】國足於亞洲盃A組最後一輪分組賽，以0比1不敵東道主卡塔爾，出線形勢非常被動。第7屆採訪亞洲盃決賽周的內地資深體育記者馬德興，對國足3場分組賽食白果感失望，他指出在國足出戰亞洲盃前夕期間，公開涉及李鐵等人的反腐紀錄片，對球員心態難免有影響，並認為中國足球要「撥亂反正」，才能避免繼續沉淪。

國足於A組最後一場不敵卡塔爾，3場分組賽錄得2和1負零入球戰績，創下48年來最差戰績，記者賽後找到正在多哈採訪的內地《體壇周報》副總編緝馬德興，他表示對國足出線已不抱希望：「我已經不相信奇蹟，今場卡塔爾大部分正選派出後備兵，上半場未能取得入球，下半場就要完蛋，因為我見到對方主力正在熱身。」他嘗試回憶起國足對上一次錄得零入球的大賽經歷：「應該是2002年世界盃決賽周，但那次是世界盃，這次卻是亞洲盃。」

賽後球場看台上，中國隊球迷區傳來要求主教練阿歷山大揚科維奇「下課」的鼓譟聲。過去曾執教國足U23的阿歷山大揚科維奇，坐正國足主帥一職後，曾帶領球隊在世盃外擊敗泰國，惟馬德興認為今次大賽的低迷表現，令外界對這位國足主帥的信任已消耗殆盡：「擊敗泰國是一場關鍵比賽，但現在信任全部沒有了。」

馬德興表示賽前對今次出戰亞洲盃的國足有一定期望，認為中國隊最低限度能夠闖入16強，但承認國足低迷表現早有端倪，其中央視於開賽前夕，播放關於前國足主帥李鐵等球壇人士的反腐紀錄片《持續發力縱深推進》，馬德興認為無疑打擊到國足士氣：「國足在阿聯酋不敵港隊之後，大家壓力已經很大，經過幾日調整隊內氣氛一度有好轉，但那個片子（反腐片）播放後，整個隊伍的情緒完全就不一樣，大賽之前別人播放勵志片，我們卻播放反腐片，中國球員心理是很脆弱的，多年來大家都很清楚。」

他苦笑指未來國足戰績有可能再創新低，甚至對下屆能否打入決賽周不報期望：「看了7屆（亞洲盃），這屆（國足）是最弱的，但等我第8屆再來可能比現在更弱，下屆亞洲盃在西亞沙特阿拉伯舉辦，我現在都不能拍胸保證國足能不能參加。」他表示中國足球需要「撥亂反正」：「中國足球扭曲的地方太多，不要給足球添加足球以外的東西。」

港隊相隔逾半世紀重返亞洲盃決賽周，馬德興也提到一直有關注港隊的表現，認為港隊沒有國足的包袱，表現鬥志可嘉，同時希望足總要給予港隊主帥莊恩安達臣時間：「安達臣教得不錯，港隊要給教練耐心。」