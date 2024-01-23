英聯盃4強車仔再鬥米堡　免費台直播

英聯盃4強次回合，車路士再鬥米杜士堡。首回合米堡領先1比0，今場車路士返主場出擊，勢必全力搏殺以求收復失地，但球隊最大問題係攻力不足，英冠球隊米堡1球領先，預計今場作客史丹福橋球場會擺鐵桶全力防守，加上車仔近4場英聯盃全開3球或以下，今場入球唔會多，再追3.5球入球細。（HOY TV 77台周三凌晨4時直播）

「藍戰士」英超無力爭冠，只能寄望盃賽，英聯盃係佢哋捧盃希望，但無奈嘅係首回合仍然輸波，睇番上場數據，雖然壓住對方嚟攻，控球率超過7成，射門18次，但都入唔到波，前鋒把握力不濟係大問題，好在佢哋主場成績唔錯，近6次主場5勝1和，包括上場英超憑高爾彭馬一箭定江山，小勝富咸1比0，今場對米堡預計係攻防戰，但相信入波唔會多。

米堡係英聯盃4強唯一低組別球隊，依家喺首回合1球在手，今場只要唔失波或打和就可晉級決賽，全隊上下都以此為作戰目標，米堡主帥前曼聯名將卡域克有豐富英超經驗，球隊喺佢執教下踢法硬朗，首回合已經證明球隊有能力抵擋車路士強攻，而且佢哋作客成績甚佳，英冠作客成績排前5，近5場作客更錄得4勝1負，今場到訪史丹福橋球場隨時頂到尾，細盤捧得過。

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