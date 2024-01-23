賽馬會菁英盃　B組「1哥」均業北區鬥晉峰

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正進行得如火如荼的「賽馬會菁英盃」，周三（24日）晚假九龍灣公園上演一場B組分組賽，由「一哥」均業北區面對晉峰。「粉紅兵團」賽前易帥下，對軍心之影響難料，且看今場能否抵擋矢志贏波力保小組首名的北區。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

均業北區上場擊敗傑志後升上榜首，主教練梁志榮直言感到驚喜，但認為球隊之後仍有3場賽事，出線形勢未算太穩陣，今場對晉峰絕不容掉以輕心，目標至少要有分落袋：「晉峰加咗幾位有技術、速度嘅外援，實力增強咗。尤其需要留意佢哋嘅反擊，後防要集中精神同唔好大意。」值得一提，今場為北區5日內第2戰，「細榮」表示為避免球員受傷，是役個別位置會作出輪換，而後衞韋法頓則因累積5黃要停賽。

今季加盟的年輕中場陳浩嘉，近期在「賽馬會菁英盃」得到重用，他希望自己今場能夠延續出色發揮，為球隊爭取勝利：「最近覺得表現OK，夠膽放波同跑動好多，為自己表現感到滿意。我相信只要大家跟足教練指示，一齊努力就可以贏波！」

晉峰遭逢兩連敗，賽前更與南韓籍主教練河赫俊提前解約，但暫代領軍的總教練何信賢，強調球隊今場仍會全力以赴：「晉峰絕對唔係散班，只係有啲人事變動。身為職業球員，絕對唔會輕易受場外嘅嘢影響，或者因為冇得出線就Hea踢，落到場一定會搏到盡。」另外，對於北區陣中多名「倒戈」球員最近表現出色，「何Sir」則笑言屬正常事：「始終佢哋喺晉峰浸咗幾年，有進步好正常，如果佢哋唔走，相信我哋今季嘅實力會強好多。不過，都冇得如果嘅，哈哈！」

中場林樂賢近兩場未獲太多上陣時間，他透露自己早前患上流感，狀態仍未完全十足。他又提到對「哈教練」的離隊感到突然，但自己此刻只會專注比賽，今場即使與哥哥林樂勤正面交鋒，亦絕不會留手：「球場上冇親情講，不過都好珍惜同佢比賽嘅時間。但我好有信心可以贏波，消除外界對我哋嘅疑慮。」

【兩隊預告正選陣容】

均業北區

門將：16.張桂華

後衞：2.張俊軒 3.柏度 6.葉卓文 17.周家樂

中場：99.陳浩嘉 22.劉君正 11.肯迪

前鋒：9.羅港威 7.馬圖斯 27.林樂勤

晉峰

門將：86.麥梓軒

後衞：20.鄭璟昊 77.金相佑 29.呂卓芹 99.文智星

中場：19.林樂賢 8.邵昀俊 10.梅田小太郎

前鋒：33.李倫權 17.何思哲 7.黃政德