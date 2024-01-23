港隊球迷集結多哈市集打氣聲不斷

港隊周二（23日）出戰亞洲盃C組分組賽最後一輪賽事面對巴勒斯坦，接近300名遠赴卡塔爾的港隊球迷，賽前先聚集於多哈市中心的瓦其夫市場（Souq Waqif），遊行至地鐵站再前往球場，隊伍沿路呼喊打氣口號，氣氛熱烈，期間足總及球迷組織，更派發預先準備的打氣頸巾等紀念品。有在英國讀書的球迷即日來回「快閃」多哈，只為親身見証港隊在亞洲盃決賽周的表現。

港隊於分組賽最後一戰，假阿卜杜拉本哈里法體育場鬥巴勒斯坦。力爭出線的港隊，今場必須擊敗對手，這場生死戰亦吸引大批港隊球迷到當地，賽前在球迷組織號召下，近300名港隊「第12人」，提前逾3小時集結於瓦其夫市場。現場有球迷組織派發海報，亦有足總職員向球迷送上預先準備的打氣頸巾。在鼓聲帶領下，球迷揮動頸巾呼喊打氣口號，聲勢浩大。

過去曾於足總任職的Sarah，今次恢復球迷角色，現時正於英國求學的她，比賽當日朝早才到達當地，並打算觀看完港隊比賽後即日回程，她表示透過電視轉播觀看了港隊分組賽頭兩場的表現後，下定決心踏上「快閃」之旅，希望親身到現場支持港隊：「好想嚟睇香港隊，無論贏輸，可以現場參與我已經好開心，依家腎上腺素好高，一啲都唔覺得眼訓。」