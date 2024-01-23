同球迷玩遊戲抽邁阿密波飛　明加索夫：大家好熱情

是次活動有近500人參與。（李浚湣攝）

由球王美斯領軍的國際邁阿密將於2月4日訪港，在香港大球場與香港隊拍跳。主辦單位周二（23日）晚上在奧海城舉辦「足球狂熱終極挑戰」，派出各20張公開訓練，以及表演賽門票，更邀請到港隊代表兼傑志球員明加索夫出席活動，場面墟冚。

現場逾500名球迷觀眾，經過上月在奧海城、屯門市廣場參與足球九宮格射龍門遊戲後，成功獲得今次終極挑戰賽入場卷。而是日進行了3回合的「啤牌射龍門」，先由明加索夫每回合抽出10位參加者，手上啤牌花式為葵扇將可參與遊戲，射入「龍門」者更可獲價值$2,980的表演賽門票兩張。至於未能射中，以及抽中其他花式的參加者，亦能夠取得酒店餐飲住宿體驗、國際邁亞密球衣等精彩獎品。

首次出席公開商業活動的傑志球員明加索夫（Mingi），受訪時表示對能與多名參加者互動，感到十分開心：「今日能夠親身感受到一班球迷嘅支持同熱情，身為足球員，唔止淨係喺球場比賽一刻，就算場外都應該要令佢哋開心、微笑。」Mingi又笑言自己此刻與大家心情一樣，對這場比賽同樣感到期待：「始終同美斯、蘇亞雷斯等球星，同場踢波機會難得，期望港隊當日可以發揮出最佳水準，自己會盡力擊敗佢哋。」

值得一提，2月4日表演賽當天，奧海城及屯門市廣場將於大電視高清直播《TATLER XFEST 香港: 香港隊對國際邁阿密》賽事，讓各位球迷在商場可以盡情感受球賽熾熱氣氛。而奧海城更會舉行睇波派對，大派打氣物品兼與球迷大玩有獎遊戲，並送出國際邁阿密球衣及其他豐富禮品，與廣大市民一齊睇好波贏獎品，大家切勿錯過!