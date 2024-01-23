C朗受傷　艾納斯深圳兩場表演賽退飛

葡萄牙巨星C朗率領沙特球隊艾納斯周日(21日)抵達深圳，準備踢兩場表演賽，分別係周三(24日)對上海申花，周日(28日)對浙江隊，兩場門票已於開售一小時內沽清。點知臨開波前一晚(23日)，C朗宣布因小腿肌肉受傷無法上陣，賽會決定兩場表演賽全部延期，並安排球迷退票同賠償。

C朗召開記者會公布上述消息，佢話：「對我來說今日是難過嘅一日，我想向中國球迷講聲對唔住，尤其係深圳球迷。足球中，有些事情總是無法控制，我踢咗23年職業足球，遭遇了太多傷病，我很難過，我亦了解你哋有幾難過。我很享受中國行，我來過中國好多次，中國是我第二故鄉。我知道你哋有幾傷心，但是積極一面係，我哋並無取消比賽，我哋仲會再嚟。」

C朗周日抵埗，機場同酒店都人山人海，大會周一晚上為艾納斯舉辦歡迎宴，現場人頭湧湧，C朗一眼認出當年曾在曼聯做過隊友嘅董方卓，主動同佢握手致意，現場人士大讚佢念舊，董方卓表示，兩人對上一次面見已是15年前。

歡迎宴少不免要敬酒，當敬酒環節期間，C朗亦有舉杯暢飲，此動作引起網民討論，查問C朗杯中物係乜，大會主持人宣布，C朗並無飲酒，佢嗰杯原來係「銀耳雪梨湯」，晚宴期間，有影片拍到C朗用筷子夾餸菜，食完仲頻頻點頭，似乎好滿意。