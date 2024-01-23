基拔復出　香港東方G3挫永倫殺入總決賽

香港甲一男籃聯賽周二（23日）晚上演「黃藍對決」，香港東方基拔傷愈復出取12分，助球隊於4強第3回合以74：67擊敗永倫，闖進總決賽大戰「全勝軍」滿貫。冠軍戰採5場3勝制，首回合將於周四（25日）舉行。

香港東方今場有基拔強勢回歸，此子自銀牌賽後一直因傷缺陣，這場4強「生死戰」終於復出。今場頭4分半鐘東方先有徐遠征轟8分，領「藍軍」打出11：4開局，東方之後再有後備上陣的基拔「發威」，連轟3記三分球，助「藍軍」拉開至20：13。永倫中鋒柏斯首節錄3犯，僅得1分，永倫憑泰那單節9分，追至15：20。

泰那上仗命中率高達50％下轟入40分，助永倫扳回一城，今仗東方派出徐遠征專責嚴防他，令他上半場14射僅5中，取18分。面對香港東方的高壓防守，永倫上半場三分球表現亦大跌，團隊12次起手僅中1球，東方此節憑罰球取得11分，以38：31繼續領先。

換邊段，香港東方的基拔錄得第4犯，一度退下火線，不過球隊防守未有鬆懈，令永倫「得分機器」泰那全節僅靠罰球取2分。永倫中鋒柏斯此節回勇取8分，助球隊追成47：55。

決勝節進入戲肉，東方由梁嘉顯轟入一記三分，永倫則有柏斯連得5分，追至52：58，東方再有梁嘉顯博得「and 1」，加上朱梓鎔外圍得手拉開12分差距。永倫的周迎堅5犯離場，但有連浩駿投進三分球，加上柏斯跳射一度追至僅落後3分。不過柏斯在最後1分24秒關鍵時刻被吹進攻犯規，5犯離場，最終香港東方以74：67取勝，殺入總決賽。

基拔因右腳足踝受傷缺陣4個多月，今場終於在聯賽首次登場，貢獻12分7籃板4助攻的他賽後表示：「好開心可以回來，4個半月沒有比賽，但我一直很努力進行復健，希望可以盡快回復比賽狀態。這場是生死戰，我們防守做得很好，今晚就好好享受一下，但明天就要部署對滿貫的比賽，這是我第一次滿貫，但當中有不少球員我都對過，對他們有一定認識。」