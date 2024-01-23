艾辛：馬里得「米」成小組首名

馬里是我在今屆非國盃認定的黑馬球隊之一，而到目前為止他們沒有辜負這一點，在頭兩場分組賽保持不敗，在剩下1場比賽的情況下穩坐小組首名。

馬里在這場比賽只要不落敗，便肯定可以自動晉級16強，但我認為他們會希望取得勝利，以確保他們首名出線，並在16強中避開其他強隊。但諷刺的是，許多傳統強國在今屆非國盃上都表現欠佳，只能以次名或最佳第3名晉級，這意味著對於像馬里這樣的國家來說，贏得小組首名的話，實際上可能令他們將會面對傳統勁旅。在首場比賽中歷史性地擊敗突尼西亞隊，納米比亞在第2場比賽中慘敗給南非，瞬間由天堂跌回殘酷的凡間。不過，他們仍然處於有利位置，原因是知道自己的命運，掌握在自己手中，如果能在這場比賽中擊敗馬里，將使他們首次突破非國盃分組賽。

我很想看到納米比亞創造歷史，但我認為馬里太強大了，而一旦南非擊敗突尼西亞，這很可能會讓他們分組賽出局。我預測馬里贏波，並成為小組首名。

同組南非對突尼西亞。在經歷了令人失望的第1仗之後，南非的小伙子在上一場比賽以大勝來強勢反彈，也是今屆非國盃迄今為止比數最懸殊的賽事。這場勝利對南非來說十分重要，而且目前這組4支球隊都有自動晉級16強的機會，前提是他們確保自己獲得勝利，並希望另一場的賽果配合他們。今場南非應該全力爭取勝利，如果他們打和而另一邊廂納米比亞獲勝，他們將要與其他組的球隊爭奪最佳第3位的資格尋求晉級。然而，如果兩場比賽同時和波收場的話，南非將得益於去仗大勝納米比亞，將成功以次名身分獲得直接晉級16強的資格。

到目前為止，突尼西亞在今屆非國盃中的表現並不好。儘管如此，他們仍有機會晉級，惟只有擊敗南非，才能給他們踢16強的機會。基於突尼西亞在整個非國盃目前只入了1球，我認為他們沒有足夠的火力擊敗南非這支充滿活力的球隊，我預測南非會贏得這場比賽。