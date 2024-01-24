港隊3球不敵巴勒斯坦　亞洲盃分組賽出局

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】香港男子足球代表隊周二（23日）晚上續在卡塔爾哈利法國際球場，出戰亞洲盃C組分組賽最後一仗，面對世界排名99位的巴勒斯坦。力爭贏波成為4支最佳第3名之一晉級的港隊，表現較對上兩場遜色，加上艾華頓尾段12碼宴客下，最終以0比3落敗，3戰全敗下小組包尾出局。

港隊今場陣容相對鬥伊朗時只有2個調動，門將改由謝家榮把守最後一關，米高取代孫銘謙，與安永佳、艾華頓組成前線三叉戟，胡晉銘、陳俊樂繼續在中場掃蕩，一對中堅則由周緣德夥拍勞烈斯，至於鞠盈智、謝家強及張憙延則未列入大軍名單。值得一提，賽前公布港隊正選名單時，現場播放已故歌后梅艷芳的名曲《夕陽之歌》。

巴勒斯坦上場逼和阿聯酋，賽前僅得1分排第3，今場同樣要贏波爭出線，4分鐘先有埋門機會，但達巴治壓過周緣德後射中網側。5分鐘後輪到港隊攻勢，但艾華頓罰球高出。12分鐘巴勒斯坦率先打開記錄，達巴治接應艾巴達傳中頂入。28分鐘港隊再迎來壞消息，勞烈斯與對手爭頂時，不慎觸發膊頭舊患，由李毅凱入替。不過31分鐘港隊卻有次黃金機會，陳肇鈞接應米高橫傳，可惜門前射高。41分鐘謝家榮神勇擋出達巴治近射，但臨完半場艾華頓殺入禁區起腳射得太正，港隊暫時落後1球返入更衣室。

易邊後港隊未見太大起色，49分鐘艾巴達再次右路傳送，肯巴爾力壓周緣德一頂破網，巴勒斯坦領先2比0。港隊隨後換入黃威，以及上演地標戰的祖連奴加強攻力，60分鐘再失多球，對方龍門球大球腳踢上前，施安起腳中楣，達巴治補中得手。孫銘謙、史提芬彭利拿稍後再同時入替，但港隊後防繼續受壓，79分鐘謝家榮撲出施安單刀，令對手未能增添比數。補時階段港隊未有放棄，祖連奴禁區內傳球省中艾巴達手部，經視像助理裁判（VAR）介入後，球證決定判罰12碼，艾華頓操刀卻中楣，最終港隊維持以3球不敵巴勒斯坦，無緣晉級16強。