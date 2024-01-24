亞洲盃之旅告一段落　安帥：我哋可以昂首回港

港隊周二（23日）於亞洲盃決賽周C組最後一戰，以0比3不敵巴勒斯坦，賽後主教練莊恩安達臣承認對手表現更佳，但認為這次大賽出局，不是故事的終結，而是象徵着新一頁的展開。

港隊不敵巴勒斯坦之後，今屆亞洲盃之旅告一段落，安帥賽後出席記者會時，承認今場比賽十分困難：「我哋最後一戰係想贏，保住出線嘅機會，但今日巴勒斯坦很頑強，我哋開局不錯，但其後勞烈斯受傷，組織上受到影響，我哋把握唔到開局嘅兩次機會係運氣唔夠，對住世界排名更前嘅對手，比賽只會更困難。」總結今次大賽表現，安帥表示：「我哋取得進步，同強隊距離拉近，希望日後繼續努力，進一步縮短同其他球隊嘅距離。」

他續指今次大賽出局，不是故事的終結：「我哋由印度嘅外圍賽開始，超過56年重返決賽周係行前咗一大步，我覺得今次係新一章嘅開始，今次港隊有唔少年輕球員在陣，我專注培養具心理質素，願意為港隊球衣付出一切嘅球員，我哋會繼續幫助佢哋，未來或者有可能再取得突破。」

賽後港隊球迷遲遲未有離開球場，繼續高喊打氣口號，安帥一度走到看台向球迷發表講話，球迷回應時作出挽留，對此安帥表示：「係好好嘅感覺，令我感覺我同球隊嘅努力係有被肯定，我同足總和約到2025年中先到期，睇下未來會係點。」他認為港隊在今次大賽的表現贏得尊重：「我哋可以昂首回港，為球隊喺今次賽事嘅成就感到驕傲。」