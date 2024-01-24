賽後感觸落淚　茹子楠承認留遺憾

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】港隊周二（23日）於亞洲盃決賽周C組最後一戰不敵巴勒斯坦，茹子楠及葉鴻輝賽後齊齊哭成淚人，兩人都表示被來到現場打氣的球迷所打動，前者對分組賽最後一戰未能交出好表現，最終無緣晉級感遺憾，但強調港隊前進的腳步，不會因為今次大賽出局而停下。

完場後，一班港隊球員走到場邊向球迷謝場，期間茹子楠忍不住淚灑球場，要球會隊友葉鴻輝上前安慰。賽後由於要進行藥檢，茹子楠是最後一個經過混合採訪區的港隊球員，面對記者追問落淚的原因，賽後心情似乎仍未平復的「茹子」表示：「呢場波係我哋決賽，但我哋表現得唔係好好，可能大家對我哋好有期望，我哋都好想贏呢場波，結果唔夠好，再見到球迷咁落力打氣，而且失波我都有責任。」

港隊分組賽頭兩戰雖然未能搶分，但「茹子」認為港隊表現令球員信心大增，對於今場的期望也因此提高，但最終表現卻與理想有落差：「每個球員都有壓力，都對自己有期望，頭兩場嘅表現令到我哋信心增加咗，覺得同西亞球隊（距離）拉近咗，甚至對伊朗我哋輸1球，都做到攻勢，結果第3場表現得唔係好好。」他承認留有遺憾：「好難入到呢個亞洲盃嘅時候，我唔知幾時再有機會入到決賽周，係差少少，但大家都盡咗力。」

「茹子」認為今次大賽對他是寶貴的經驗，並不忘向記者透露「阿輝」對他說的安慰說話：「『輝哥』都有安慰我，話我依家25歲，可能仲有10年時間幫香港隊比賽，今次只係其中一場為港隊嘅比賽，陸續有嚟。」他續指會嘗試收拾心情，但表示：「可能要少少時間，嚟緊仲有世盃外圍賽，恢復好就繼續迎戰。」「茹子」強調今次大賽不會是終點：「踢到安帥想畀大家睇到嘅嘢，係一個進步，結果係冇終點，一直只有過程，係向上升嘅過程。」

今場無緣上陣的葉鴻輝，賽後安慰完茹子楠之後，自己亦忍不住在謝場期間哭成淚人，對此「阿輝」解釋道：「咁多球迷作客嚟到卡塔爾，佢哋嘅打氣聲好強勁，今日場內雖然大部分現場球迷都係支持巴勒斯坦，但港隊球迷幾百人嘅聲勢已經好過對手，最後一場唔可以完成晉級嘅心願，但見到球迷完咗場都機會落力打氣，所以都好感動。」

「阿輝」認為在今次大賽，港隊成功踢出自己風格：「今次話畀其他人聽，就算遇到排名更高嘅對手，港隊都唔係咁易贏，呢樣嘢係我哋想做到。」他希望日後繼續有機會，踏上亞洲盃決賽周舞台，並不忘點名稱讚陳俊樂、胡晉銘及周緣德表現出色，相信各人吸取到今次經驗，日後表現有望進一步提升，並表示希望日後繼續有機會參與大賽。