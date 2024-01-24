南華晉裕名次賽鬥一番

甲一男籃聯賽周三(24日)晚繼續假修頓場館上演名次賽，南華和升班球隊晉裕上場分別於附加賽失利後，今場轉戰名次賽爭逐第5名，這將是兩隊今季最後一場比賽，必定全力爭勝，激戰可期。(on.cc東網周三晚上7時30分直播；港台電視32周三晚上11時播映)

免費直播LINK

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

南華上場於附加賽以76比83不敵康仁福建，不但無緣衞冕，連續18季打入4強紀錄更被中斷，自2002年後首次未能晉級。至於升班球隊晉裕後半季表現漸入佳境，力壓漢友、建龍飛馬、崇德飛鷹和南青，以常規賽第6名打入附加賽，對永倫一戰在外援艾勤轟48分下，以89比102落敗，無緣4強。

南華和晉裕於3個月前曾於常規賽相遇，該戰南華意外陷入苦戰，頭號得分點朱亮首兩節未有進帳，南華半場落後31比36，最終憑香港金牛外借的梁兆華和經驗後衞余理洋各取25分及20分，以76比63險勝。晉裕外援艾勤該戰表現突出，豪取28分、20個籃板，不過球隊進攻支援點不多，僅蘇志樂得分上雙。傷兵方面，梁兆華賽前大腿受傷，今仗上陣成疑，不過南華經歷4強失利後，相信不會再掉以輕心，勢與晉裕一拚到底。

要改善戰術執行

晉裕隊長趙蕸雄期望今仗球隊能改善問題，在球季最後一場打場好波：「我們達成前6目標，不過仍然希望可以更進一步，取得第5名。上次對南華，我們進攻戰術執行得不夠好，希望今次可以在這方面做得更好，外援可以在更理想的位置進攻，吸引包夾令射手可以有更多空檔出手。」