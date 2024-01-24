【有片】C朗深圳表演賽拉倒　球迷鼓譟包圍酒店

C朗因小腿肌肉受傷無法上陣，賽會亦決定兩場表演賽延期。

去片睇球迷鼓譟包圍酒店

由葡萄牙巨星C朗擔大旗嘅沙特球隊艾納斯原定於周三(24日)及周日(28日)晚喺深圳踢2場表演賽，分別對上海申花及浙江隊，但周二(23日)晚突然宣布，C朗因傷無法上陣，將賽事延期，引起買咗門票嘅球迷強烈不滿，當晚群情洶湧，有大批球迷前往艾納斯入住嘅酒店外，鼓譟要求「回水」，場面一度混亂。

艾納斯周日(21日)已抵達深圳，並入場練波，C朗等球員甚至出席晚宴，原本一切無恙，但周二(23日)晚C朗宣布因小腿肌肉受傷無法上陣，賽會亦決定兩場表演賽延期，並安排球迷退票同賠償。

由於事出突然，令買咗門票嘅球迷非常憤怒，部份人士甚至跑到艾納斯入住嘅酒店外，要求主辦當局交代及賠償，亦有人話要見C朗，場面非常緊張，幸好最後冇發生衝突。

C朗喺記者會上話：「對我來講今日係難過嘅一日，我想向中國球迷講聲對唔住，尤其係深圳球迷。足球中，有些事情總係無法控制，我踢咗23年職業足球，遭遇太多傷病，我好難過，我亦了解你哋有幾難過。我好享受中國行，我來過中國好多次，中國係我第二故鄉。我知道你哋有幾傷心，但積極一面係我哋並冇取消比賽，我哋仲會再嚟。」

其實內地已經唔係第一次臨時取消星級表演賽，有美斯助陣嘅國際邁亞密原本上年11月訪華，但最後卻取消，估唔到2位球王都有同一遭遇。