奧拿拿被雪藏　喀麥隆贏波出線16強

奧拿拿(圓圖)今場被貶為後備。

周三(24日)凌晨非國盃C組最後一輪賽事，喀麥隆領隊尼高拔桑治將上仗表現差劣嘅曼聯門將奧拿拿貶為後備，球隊立即翻生，以3比2擊敗岡比亞，取得小組次名晉級16強，將會對尼日利亞。經此一役之後，相信奧拿拿喺隊中更加冇立足之地，恐怕餘下賽事只能坐後備席做觀眾。

奧拿拿因為要為曼聯踢埋上仗英超對熱刺，加上航機延誤，導致缺陣喀麥隆首場分組賽對畿內亞。呢位27歲鋼門上仗對塞內加爾，擔任正選，但表現一無是處，全場0次撲救，導致球隊輸1比3。

來到今場爭出線生死戰，主帥尼高拔桑治決定雪藏奧拿拿，用番首場把關嘅奧度亞，戰至57分鐘，喀麥隆由前鋒托高伊甘比入波打開紀錄，但卻連失2球，一度面對出局危機。踢到比賽末段出現戲劇性發展，喀麥隆87分鐘靠對手擺烏龍扳平，補時1分鐘再由中堅基斯杜化胡奧攻入致勝1球，反勝3比2，3戰取得4分以次名出線。

同組塞內加爾以2比0擊敗畿內亞，3戰全勝獲得小組首名，畿內亞雖然輸波，但都可以成為其中1支最佳第3名，晉級16強。

喀麥隆由效力法丙球隊尼姆嘅奧度亞把關，取得1勝1和，反觀奧拿拿擔任正選1場卻輸波，令佢處境非常尷尬，預料領隊尼高拔桑治未來賽事，會繼續由奧度亞擔任正選。隨住喀麥隆晉級，意味奧拿拿起碼要留隊至周日(28日)凌晨16強對尼日利亞，錯過曼聯下周一(29日)凌晨英足盃對紐波特郡。