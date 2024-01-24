香港隊　鞠盈智宣布結束大港腳生涯

香港男子足球代表隊日前結束今屆亞洲盃之旅，中場鞠盈智周三（24日）於社交平台發文，宣布退出港隊，縱使本屆亞洲盃3場分組賽皆未獲派上陣，但他形容其代表隊生涯能以亞洲盃作結，已是十分幸運。

鞠盈智2006年來港，並於2010年起為港隊征戰，前年亦有份在亞盃外助港隊出線決賽周，雖然今屆3場分組賽皆未有上陣，但「阿智」認為結局已非常圓滿：「即使沒獲得出場機會，相比很多球員我已是非常幸運，因為我親身見證過、感受過。未來會換成球迷身份會繼續關注繼續支持香港隊，畢竟這是自己為此傾其所有付出一切的球隊。」

他又向曾與自己共事的港隊職球員致謝，讓他認識不同足球風格，安心在場上奮戰到底，又大讚球迷永不停歇地為港隊打氣，使他十分難忘：「感謝球迷的支持，即使香港隊贏少輸多，你們都會一如繼往的加油助威，你們的每一次吶喊，我內心都無比熱血與震撼，我永生難忘。」

「阿智」於文末續道：「最後也想感謝一下自己吧。正是對足球的熱愛與執著，不懈的堅持與努力，才換來人生中這一段難以忘懷的記憶。我永遠都會記得每當穿上香港隊的球衣為香港而戰是多麼的驕傲與自豪。」