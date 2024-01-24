佐藤壽人：藍武士勢「大」炒印尼晉級

日本上仗爆冷以1比2被伊拉克擊敗，令人感到相當意外。

藍武士在該場比賽進攻表現欠缺效率，當有球員上腳的時候隊友的支持質素也相當差勁。防守時，他們的守將亦墮得太後了，容許伊拉克控球及於前線製造機會。目前為止，日本兩場分組賽每當面對多人防守陣式時，都未能於中路製造到機會，但陣中的堂安律有能力為球隊製造射門機會，我認為他的演出有可能成為勝負關鍵。

印尼上輪分組賽以1比0擊敗越南，換句話說，他們跟日本一樣，今場賽事獲勝的話依然有可能晉級16強。他們在該場比賽的成功關鍵在於防守表現淡定，加上執行反擊攻勢時也力量十足。日本今仗很大機會會錄得較多控球時間，所以我認為馬些連奴費迪南需要以其速度，為印尼策動充滿力量的反擊攻勢。

日本今仗除了要解決球隊的防守問題外，還要加強反守為攻時的流暢度。印尼將要小心在失去控球權時被日本殺一個措手不及，但我預期日本的正選大軍將會作出調整，會派出一些狀態較佳的球員正選出擊，這些球員絕對有能力為球隊爭取勝利，以確保藍武士可以晉級淘汰賽階段。

另外，伊拉克上仗爆冷以2比1擊敗了日本，確定以D組首名資格晉級16強。該場勝仗的關鍵在於球隊成功利用高空攻勢來製造空位，以防止日本將防線推前。對日本時，艾文侯辛包辦了伊拉克的兩個入球。另外，他亦於首戰面對印尼時有入球進帳。他不但可以產生入球威脅，還能夠憑着保護皮球的能力成為球隊進攻時的啟動點，不過他今仗或會休戰，以留力打淘汰賽。

越南上輪分組賽以0比1不敵印尼，正式宣布經已被淘汰出局。這場比賽越南未能攻破印尼的5-4-1緊密陣式，難以將皮球傳送到對方的危險區域。越南今仗經已無欲無求，但將希望最少在離開今屆賽事前為球迷帶來一些喜悅。雖然球隊動力方面將會不足，但我認為范俊海的用波能力十分好，將會是球隊進攻時具危險性的人物。由於伊拉克經已出線，我認為他們今仗有可能會作出一些輪換，但縱使如此，我不預期球隊的質素會大幅下滑。加上越南今仗欠缺戰意，我預計伊拉克最終可以獲勝，全取3分。