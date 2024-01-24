仙拿保持完美紀錄首闖澳網4強　將撼祖高域

近年火速上位的意大利「一哥」仙拿，在澳網續顯實力，周二晚上保持他今年大滿貫開季的完美紀錄，以直落三盤淘汰俄羅斯名將魯列夫，將再次硬碰「世一」祖高域，爭逐男單決賽席位。

22歲的仙拿面對魯列夫交出了高水平的8強戰，他們激戰2小時39分鐘後，仙拿以6比4、7比6(7比5)、6比3，繼續在澳網保持不失一盤的紀錄躋身準決賽。「每次跟魯列夫比拼都很緊湊，我們過去都有好幾場打得非常激烈，而今年以三盤完成，其實我也有機會落敗。」這是仙拿五次在墨爾本公園球場亮相當中，首次躋身4強。

仙拿能否再多走一步，就要問過塞爾維亞球王兼衞冕的祖高域，這對近年宿敵將於澳網男單4強對壘，而他們在2023年對戰往績是2比2，當中仙拿曾於ATP年終賽小組賽及台維斯盃總決賽上，兩度擊敗球王，而過去他們碰頭6次，祖高域有4勝2負的紀錄。

「真是幸運能夠再碰到他。」仙拿對再戰「世一」充滿期待，「這是世界最大型的比賽之一，很開心可以與世界第一對戰，他在此贏過10個冠軍，相信一定打得很緊湊；我能夠做到的就是用盡100%，打好每個擊球，很期待我們的比賽。」