港超聯　標準流浪簽和田凌　梁興傑離隊

標準流浪周三（24日）宣布簽入日本球員和田凌，這名28歲前鋒曾效力日職球隊鳥栖砂岩，以及獲外借至澳職布里斯班獅吼，他對於能與球隊陣中多名同鄉一起奮鬥表示期待。另外，流浪同日又宣布同意讓門將梁興傑轉會。

和田凌在青少年時代受訓於千葉市原青訓系統，就讀大學時代表校隊參與日本地域聯賽，2018年於J3球隊FC琉球開始職業球員生涯，首年即助球隊於聯賽奪冠，其後效力過J2、J1球隊。他於2022年初更由鳥栖砂岩外借至澳職布里斯班獅吼，同年8月外借至JFL滋賀湖王，去年12月借用期滿兼與鳥栖砂岩約滿，現以自由身來港加盟流浪。

流浪陣中擁有數名日本球員，當中神田夢實、林堂眞更曾效力J3球隊，和田凌對此感到親切：「能夠跟其他日本球員一起為標準流浪奮鬥，令我感到充滿動力。目前對香港足球認識不多，但我知道足球運動在香港受歡迎程度高於澳洲。」而過往一年多效力JFL滋賀湖王期間，和田凌亦與香港球員梁祐維成為朋友，他指來港前也曾與對方聯絡，期望在港超有機會與「一仔」交手：「他會阻止我前進，我也會全力以赴去戰勝他，每場比賽我都以入球為目標，期望為球隊帶來勝利。」

除此之外，流浪同日又表示收到來自其他球會提出，對門將梁興傑的轉會請求，而領導層與「09」討論後，理解其意願並同意讓他轉會，相信球員的決定已是最好選擇。

【和田凌檔案】

姓名：Wada Ryo

出生日期：1995年7月5日(28歲)

身高：1米70

位置：前鋒

曾效力球隊：FC琉球(日本)、鹿兒島聯(日本)、鳥栖砂岩(日本)、布里斯班獅吼(澳洲)、滋賀湖王(日本)