甲一爭霸系列賽周四爆發　東網港台32播放連場激戰

甲一男籃聯賽經過4個月比併後，正式進入爭霸階段！「長勝之師」滿貫挾15連勝威勢，將與香港東方於總決賽作巔峰之戰，系列賽以5場3勝制決一高下。至於自2017年後重返BIG 4的康仁福建則與永倫爭逐「三哥」席位，連場激戰on.cc東網與港台電視32將聯合播放。

周四（明晚）頭場先上演季軍戰Game1，這是永倫3日內第2場比賽，「黃金戰隊」周二晚才在4強與香港東方合演了一場緊湊賽事，最終僅負而跌落季軍戰，但泰那的瘋狂戰力及柏斯的內線威力，實為人津津樂道，一眾新血成員表現進步明顯，來仗再鬥康仁福建，永倫能否延續常規賽大勝對手的表現？抑或康仁福建以逸待勞之下，在楊瑞鴻及李察士帶領下能再次突破，創下驚喜？實在令球迷期待。季軍戰採3場2勝制。(季軍戰港台電視32與on.cc東網周四晚上7時同步直播）

至於緊接上演的冠軍戰則由滿貫迎戰香港東方，後者獲澳洲和克羅地亞混血兒基拔復出助拳下，加上徐遠征、陳兆榮、梁嘉顯、卜聿揚及朱梓鎔等一眾華將落力演出，以及麥洛連鎮守籃底功架十足，合力淘汰永倫而取得總決賽席位。東方的實力絕對能與滿貫爭一日之長短。而滿貫的豪華陣容火力冠聯盟，蓋帝斯、惠龍兒、蔡再懃、李琪、吳松峻、鄧志恒、葉俊傑、方誠義等粒粒皆星，以有不能憾動的威力，且看藍軍在基拔歸隊加強籌碼，如何以更佳策略攻破綠戰士。

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