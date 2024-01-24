英聯盃4強次回合富咸鬥利物浦　免費台直播

英聯盃4強次回合，富咸主場迎戰利物浦，被睇低一線嘅富咸首回合領先之下，倒輸1比2，實在有啲唔抵，今仗背水一戰，配合地利優勢，勢必踢得更進取，力爭收復失地。利物浦各項賽事5連勝，走勢銳不可當，加上雙方近4次交鋒，有3次總入球開3球或以上，可博中位數2.5球嘅入球大。（HOY TV 77台周四凌晨4時直播）

論整體實力，富咸的確不及利物浦，但勝在球員鬥心強，每人跑多一步，往往可以產生出色效果，最重要係呢支倫敦球隊遇上傳統勁旅，亦毫不畏縮，上月英超更加以2比1反勝阿仙奴。英聯盃4強首回合作客利物浦，富咸踢法亦非常搶韁，上半場19分鐘就由韋利安入波打開紀錄，更何況今仗非勝不可，富咸表現肯定更加進取。睇番富咸近6次主場出擊，取得5勝1負，合共入16球，火力十分強大，加上近5場英聯盃全部先入波，好大機會可以再次攻破利物浦大門。

另一邊廂，利物浦雖然人腳不整，但上仗英超作客仍然以4比0大勝般尼茅夫，盡顯強大整體戰實力。「紅軍」首回合領先1球，今仗可以睇定嚟踢，但領隊高普一向崇尚進攻足球，相信唔會刻意死守求晉級。事實上，由於富咸焗攻之下，防線難免空虛，更加適合利物浦快速反擊踢法，入波機會隨時比首回合更加多，預料雙方將會合演入球騷。

更多賠率：