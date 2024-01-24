南華名次賽擊敗晉裕　第5名完成球季

甲一男籃聯賽周三（24日）上演名次賽，南華憑朱亮和曾湛元各得23及22分，以91：84擊敗晉裕，今季以第5名完成。

南華和晉裕早前於附加賽分別不敵康仁福建和永倫無緣4強，兩隊轉戰名次賽，南華收起梁兆華和余理洋，派出年輕陣容應戰，晉裕則以強陣出擊。首節南華大部分時間領先，曾湛元剷籃得分，朱亮、陳曉峰顏色地帶搶分，另外亦有鄭凱安外投得手領先13：8，其後晉裕憑艾勤、蘇志樂和林萬進打出9：0攻勢一度反超前，兩隊首節戰成17：17。

第2節南華先打出9：2，其後到晉裕反擊，艾勤大力入樽及中距離得手後，又助攻趙蕸雄攻入三分球，追至26：28。之後南華由曾湛元博得「and 1」，連得9分助南華打出13：0攻勢拉開，半場拋離至45：30。

易籃後，晉裕大灑「三分雨」，蘇志樂轟入3記三分球，加上林萬進和趙蕸雄亦外投得手，追至僅落後5分。不過南華之後由朱亮、鄭凱安、曾湛元和陳曉峰打出10：0，晉裕的蘇志樂單節轟15分，助球隊追至59：65。

晉裕於決勝節積極反撲，先有蘇志樂連取6分，南華滿隊犯後，晉裕再有梁民熊連得4分，領球隊打出7：0攻勢一舉超前。兩隊之後互有領先，南華雖有中鋒陳曉峰最後1分多鐘5犯離場，但朱亮關鍵時刻中距離得分後再2罰全中，最終南華頂住壓力，以91：84取勝。

南華今場5人得分上雙，其中朱亮23分13籃板，曾湛元22分；晉裕方面，蘇志樂和艾勤各得27分。