上田綺世梅開二度　日本贏印尼闖16強

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】周三（24日）晚亞洲盃D組尾輪，上輪倒灶輸波的日本大輪換，今屆首次擔正的前鋒上田綺世梅開二度，以3比1擊敗印尼，獲得次名殺入16強。

日本上輪意外不敵伊拉克，賽前與印尼同樣得3分，主帥森保一今場正選作出8個調動，包括上田綺世、中村敬斗及堂安律等擔正，一開波上田綺世殺入禁區被對方侵犯，經VAR覆核後獲判12碼，上田綺世親自操刀一針見血，極速打開紀錄。上場令人失望嘅久保建英，今場表現生猛，不斷於前場穿針引線，其中一次妙傳中村敬斗快射中柱彈出。日本隊場面上雖然佔盡優勢，但看台上卻是另一番景象，印尼球迷無論人數、打氣熱烈程度及氣勢，完全勝過日本球迷，真係估佢唔到。

易邊後印尼一度搶番主動，不過「藍武士」就趁機打反擊，中村敬斗一記直線，接應的堂安律即於左路橫傳，上田綺世近門射成2比0，不但梅開二度，亦係佢今屆第3個入波，可見他與中村敬斗、堂安律及久保建英的進攻配合，威力絕不遜於南野拓實、伊東純也等主力。去到88分鐘印尼更擺烏龍，完場前雖然追番粒，但日本仍贏3比1，以次名殺入16強，不過場場有失波，森保一真係要諗諗計。