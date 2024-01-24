完成亞洲盃之旅　鞠盈智：冇得落場少少遺憾

香港隊剛完成亞洲盃之旅，周三（24日）晚上第一批職球員率先返港，而較早時間宣布退出代表隊的鞠盈智，對今屆賽事未獲安排上陣表示「少少遺憾」，又指自己年紀漸大，隨時有着退役的打算。

是日返港的17名球員，當中包括米高、祖連奴、胡晉銘、陳俊樂、勞烈斯，現場更有數十名球迷特意來到機場接機，期間不斷高舉旗幟，以及大唱打氣歌，隨後眾人拿着區旗進行大合照，場面相當墟冚。至於其餘職球員則預料在周四（25日）下午抵港。

同日較早時間在社交平台，宣布將會退出香港隊的中場鞠盈智，一落機自然成為焦點，除「契妹」Krista送上鮮花外，亦有不少球迷找他簽名及合照留念。「阿智」在今屆亞洲盃沒有上陣，其中兩場更未列入大軍名單，但他接受訪問時並未顯得太失落：「少少遺憾但唔係好多，因為如果係23人名單嘅話，都預咗未必有得入選。作為球員當然想落場踢，唔想淨係喺看台睇波，但依啲留番主教練選擇。」「阿智」續指自己早在兩年前亞盃外已萌生退意，但港隊最終成功晉級決賽周，令他決定繼續為港打拼。

選擇結束近14年的港隊生涯，「阿智」承認返港時的確忍不住流淚，但最令他感動則是對巴勒斯坦完場後，繞場一周向球迷致謝的一刻：「完場聽球迷唱歌、打氣嗰陣，令我腦海不斷回憶番以往代表港隊嘅畫面。」「阿智」表示退出港隊後將集中精力應付球會賽事，又笑言自己年紀不輕，假如身體狀況有所下降，可能很快亦會退休。

至於後衞李毅凱則認為自己在今屆賽事表現尚算不俗，但對球隊最終未能取分感到不滿意。「阿凱」早前與標準流浪已經提早解約，他又提到自己的去向：「仲考慮緊，香港同國內都有（聘約），自己依一兩日會好好諗吓。」