基拔首撼滿貫成總決賽關鍵　阿懃：東滿內線相差無幾

香港男子甲一籃球聯賽進入白熱化階段，今晚（25日）上演總決賽Game 1，由滿貫及香港東方兩支爭標熱門正面交鋒，大戰可期。今仗亦是基拔首次落場助香港東方對陣滿貫，對上兩次因他不在陣中而藍軍見負，如今這位澳洲和克羅地亞混血兒令戰力Level up，兩軍互撼的結局如何實更難預測。(on.cc東網周四晚上8時40分直播；港台電視32周四晚上10時30分播映)

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滿貫曾於2019年殺入甲一總決賽，可惜當時不敵南華屈居亞軍，上季4強亦被香港東方淘汰，今季捲土重來，先贏得隊史首座銀牌錦標，其後並邀得惠龍兒及吳松峻兩大好手加盟，人腳更見充裕。常規賽9戰全勝，盡展霸氣，4強就直落兩場輕取康仁福建，昂然晉級總決賽，連同銀牌4戰全勝佳績，綠軍今季締造15連捷紀錄，霸氣十足。

隊中得分主力蔡再懃坦言對手主力基拔復出，部署難免會作改動：「基拔可以打3、4號位，他復出後聯同麥洛連和『阿卜』（卜聿揚），相信香港東方的內線與我們相差無幾，務必謹慎應付。」「阿懃」又期望球隊能夠控制節奏，以免在領先後愈打愈急，浪費優勢。

至於香港東方日前憑久休復出的基拔攻入12分7籃板4助攻，於4強Game 3險勝永倫，再度踏上總決賽台板，基拔認為自己狀態有改善空間，會盡力做得最好，助球隊爭冠：「連同高級組銀牌決賽和常規賽，滿貫本季已打敗我們兩次，因此球隊理應不被看好，但我們依然會全力以赴。」