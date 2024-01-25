利物浦殺入英聯盃決賽　同車路士爭冠軍

英聯盃決賽戲碼出爐！利物浦周四(25日)凌晨作客1比1打和富咸，兩回合合計贏3比2，紀錄性第14次殺入英聯盃決賽，2月26日嘅「王者戰」將同老對手車路士爭奪冠軍。利物浦同車路士近20年第5次喺盃賽決賽碰頭，之前4次決賽雙方各捧2冠，勢均力敵。

首回合領先2比1嘅利物浦，開波11分鐘就由路易斯迪亞斯個人表演，左路推大位抽射入網。富咸急起直追，下半場搶番唔少攻勢，55分鐘利物浦門將基利靴嚴重犯錯，但安達斯彭利拿窄位射空門中柱彈出；富咸喺77分鐘由伊沙迪奧普追平，可惜為時已晚，利物浦以總比數3比2晉級決賽。

今次係利物浦紀錄性第14次殺入英聯盃決賽，如果捧盃更會成為第首支10度封王球隊，領隊高普賽後表示：「今場有好多事令我開心，但講到尾，最重要嘅事都係晉級，喺呢個偉大嘅夜晚，我哋唔需要踢華麗嘅足球，而係為入決賽而戰，我哋成功咗！」

2月26日嘅決賽會喺溫布萊球場上演，利物浦同車路士冤家路窄，近20年來第5次喺盃賽決賽對疊，車路士贏咗05年嘅英聯盃同12年嘅英足盃，21/22球季利、車更連續喺兩大本土盃賽爭逐，結果「紅軍」喺2場決賽都靠互射12碼贏波捧盃。