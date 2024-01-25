【有片】拜仁贏柏林聯　辛尼被掌摑爆衝突

周四(25日)凌晨德甲，拜仁慕尼黑主場1比0擊敗柏林聯，喺聯賽榜4分落後「1哥」利華古遜。今場比賽充滿火藥味，拜仁翼鋒利萊辛尼下半場曾被柏林聯教練比積列卡「掌摑」，引發雙方衝突。比積列卡賽後堅拒道歉，直指利萊辛尼係「先撩者賤」。

拜仁上仗輸畀雲達不來梅後壓力極大，今仗圍攻柏林聯，但搵唔到入波方法，上半場悶和0比0。新加盟嘅英格蘭中堅艾歷迪亞半場上陣，果然「好腳頭」，拜仁換邊後1分鐘即由拉菲爾古里路入波領先。

75分鐘出現火爆一幕，利萊辛尼邊線想拎波開界外球，比積列卡疑似霸住個波，利萊辛尼出手搶波，比積列卡就摑佢塊面一下，雙方推撞中比積列卡再次出手打中利萊辛尼面部，難逃被球證出示紅牌命運，利萊辛尼亦拎到黃牌。雙方後備同教練亦喺場邊爆發衝突，情況混亂，拜仁最終保住1比0勝果。

比積列卡賽後仍然憤憤不平：「我留喺教練指導區，準備畀個波佢，點知佢推我，我梗係要反擊。如果要道歉，我只會向柏林聯道歉，當然作為教練唔應該有呢種行為，但我唔會容忍辛尼，係佢挑釁我先。」拜仁教練杜曹就想息事寧人：「(比積列卡)行為梗係唔好，好難幫佢解釋，但我唔想喺呢件事火上加油。」