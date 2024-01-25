【有片】耶馬做完英雄變罪人　巴塞西盃出局

周四(25日)凌晨西盃8強大戰，巴塞隆拿作客畢爾包激戰至加時，以2比4輸波出局。巴塞嘅16歲新星耶馬今場做完英雄做罪人，佢喺上半場射入靚波，但90分鐘完結前空門射斜錯失「絕殺」機會，導致巴塞喺加時輸波。

巴塞今場開波36秒就失守，畢爾包連環射門由古路薛達送個波入網；巴塞企穩陣腳後，26分鐘靠羅拔利雲度夫斯基一個幸運入波追平，6分鐘後耶馬個人表演，佢喺右路狂推至禁區頂割草式射入反超前。可惜巴塞半場後又再失魂，被奧漢辛斯特接應傳中頂入，將比數追成2比2。

雙方之後進入膠着，去到86分鐘畢爾包後防犯錯，耶馬偷波後長驅直進扭過埋龍門，點知面對空門竟然射唔中，錯失「絕殺」良機，結果加時階段巴塞崩潰，伊拿基威廉斯同尼高威廉斯各入一球，帶領畢爾包贏4比2進身4強。

巴塞教練沙維賽後拒絕怪責耶馬：「作客畢爾包係好差嘅抽籤，我哋差少少贏波，而且一直戰鬥到最後，可以為自己嘅表現驕傲。耶馬好沮喪，佢錯失咗一次黃金機會，但冇乜好怪責，個機會本身就係佢自己創造出嚟。」