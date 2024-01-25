港隊獲多名球迷接機　John：球員踢完都辛苦

香港男子足球代表隊相隔56年重返決賽周，雖然未能晉級淘汰賽，但表現已大獲好評。港隊周三（24日）起接連兩日分批返港，其中球迷John認為球隊今次防線大有進步，又提到球員經過3場分組賽激戰後十分辛苦，希望透過接機的舉動向他們表達支持。

港隊早前完成今屆亞洲盃之旅，雖然3戰全敗在分組賽止步，但整體發揮理想。一眾職球員近日陸續返港，吸引多名港隊粉絲冒着寒冷天氣到場接機，其中球迷John接受訪問時，透露自己曾到卡塔爾觀看港隊對伊朗一仗，對這段經歷十分難忘：「第一次出國睇港隊賽事，氣氛好好，現場有成500人都好意外。西亞好多國家唔鍾意伊朗，好多人同一陣線撐港隊，感覺同大球場打氣區嘅第103至105段分別唔大，大家都係90分鐘企喺到不斷打氣。」

同時他又分享道當日發生的一件小插曲：「當時有個伊朗球迷混入咗喺港隊打氣區，當伊朗入咗1球，佢就即刻舉起伊朗國旗，嗰陣保安同警察即刻抽走佢，事情好快解決。」總結今次卡塔爾之旅，John笑言有點瘋狂，特別是旅途頗長以及天氣較難適應，幸好機票不算太貴，自己整個旅程約用了8,000元，希望之後再有機會出外支持港隊。

除此之外，港隊雖然未能晉級，但John與大部分球迷一樣，大讚多名球員在賽事中表現出色：「成條後防線進步咗好多，尤其係周緣德，之前踢傑志嗰陣成日甩位，轉身比較慢，但依3場佢體能、包位好咗，防守意識進步咗好多。」他續指港隊面對多支西亞勁旅，能夠攻入一球已算難得，惟他卻不滿球證判決，認為頭2場絕對值得有分落袋。今次特意前來接機，John盼望能夠藉此感謝一眾港隊球員的付出：「始終等咗56年先再踢到亞洲盃，同埋球員打完3場都辛苦，作為球迷唯有不斷喺背後支持，接機就係其中一種方式。」