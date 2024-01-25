佐藤壽人：太極虎發火贏馬來西亞

南韓於E組第2輪分組賽受到了重大的考驗，需要憑着比賽末段的入球，才能夠以2比2逼和約旦。

儘管南韓失分，但其中一個表現令人感到欣慰的地方，就是幾次於邊路佔優並製造到機會。然而，他們還需要改善一下門前最後一腳的質素。太極虎仍需全取3分才可晉級次圈，由於馬來西亞看來會排出5-4-1防守陣式，他們將需要好好利用球場的闊度，所以李康仁及李在城要在兩翼位置盡展所能。

馬來西亞上仗以0比1不敵巴林後錄得兩連敗，換句話說他們經已篤定出局。馬來西亞於該場敗仗中大部分時間都派出多人防守，並成功阻止對方出現空位的情況，值得一提是迪安古爾斯表現得相當好，但他們需要改善應付對方傳中球攻勢時的盯人表現。前線方面，阿里夫艾曼依然能夠憑着他的積極的踢法，為球隊製造進攻節奏。如果馬來西亞今仗想取得分數的話，他們就需要再次派出多人防守，另外應付對方傳中球時位置感要好，並嘗試不要在上半場失球。進攻方面，他們定要嘗試拉扯南韓一對中堅出來，然後突破對方一對二閘的身後位置。南韓需要提升球隊用波的質素，但馬來西亞傾向被動的一方，我認為太極虎最終可利用邊路取得甜頭，為球隊鎖定勝局。

同組約旦對巴林。約旦上仗表現出色，但可惜於比賽末段被南韓追平比數，最終只能夠以2比2和局收場。雖然比賽初段先失球，令約旦一度陷於苦戰，但他們成功抵擋南韓的攻勢，並以快速反擊攻勢向對方施襲。他們於前線成功保持控球在腳，使自己可以繼續向對手進攻，故我不感到意外他們取得反超前的領先優勢。今仗約旦只要多取1分，就可穩奪得16強一席，我認為，艾達馬利將會是球隊進攻上最具威脅的球員。他不但力量十足，還擁有盤扭能力，更加可以憑着個人技術改寫戰局，雖然他面對南韓時未能取得入球，但我肯定他今仗將可產生威脅。

巴林於E組次輪分組賽以1比0險勝馬來西亞，取得今屆賽事的首場勝仗。上半場他們未能好好應對馬來西亞嚴密的5-4-1防守陣式，但及後逐漸開始於邊路位置製造到機會，不過，他們需要改善一下門前的把握力。巴林需要全取3分才有機會晉級淘汰賽，雖然他們今仗面對約旦，有機會大部分時間都會被迫墮後防守，但陣中的艾哈舒沙殊有能力以一己之力強攻對手。約旦目前為止展示出他們是一支具質素的球隊，將希望可以掌控自己的出線命運，不過今場面對戰意旺盛的巴林將要承受一定的風險，我認為約旦最終可以贏波出線。

F組方面，吉爾吉斯上仗不敵沙特阿拉伯兼有兩名球員領紅被逐，連續兩場分組賽皆以0比2落敗。吉爾吉斯在該場敗仗的最大問題，就是未能在個別球員犯錯後作出調整，最明顯莫過於取得兩面紅牌。然而，當他們以11人甚至10人應戰的情況下，球隊的5人防線及4人中場線逼搶表現出色，成功令空位減少出現，反擊時亦相當具威脅。今仗他們如能大勝一場的話，仍然能夠晉級16強，換言之定要踢得具攻擊性之餘，防守方面亦要集中保持緊密。雙方上次於2023年11月碰頭時，阿度拉文路夫攻入奠勝入球，我預期他今仗將會再次成為球隊的核心人物。

阿曼於第2輪分組賽以0比0跟泰國打成平手，取得今屆賽事的第1分。他們在該場比賽雖然錄得很多控球時間，但面對着派出多人防守的泰國，卻未能於邊路取得到任何優勢。如果阿曼希望仍然有機會晉級淘汰賽階段的話，今仗同樣需要獲勝。他們不可以給予吉爾吉斯時間去控制戰局，當吉爾吉斯的即時傳送出現失誤的時候，就應該要好好把握施展反擊攻勢。吉爾吉斯有兩位球員停賽，雙方上次碰頭時亦未能好好防守阿曼的傳中球攻勢，再加上阿曼衝擊分組賽第3名位置的戰意鮮明，所以我預計阿曼今仗最終可以獲勝。

至於同組另一仗，沙特阿拉伯於第2輪分組賽以2比0擊敗了吉爾吉斯後，經已確定取得16強出線資格。在該場勝仗中，沙特陣內的星級球員艾達沙利一如以往，控制了球隊的節奏及製造了多個機會，但球隊欠缺門前把握力，幾經辛苦下才能贏波。我預期今仗他們將會讓一些主力球員休戰，特別是有黃牌在身的球員，但如果艾布拉根正選上陣的話，我認為他會於邊路位置構成威脅，事關泰國似乎未能好好防守對手向自己禁區作出傳送。

泰國上仗以0比0賽和阿曼，這個賽果令他們有相當好的機會晉級淘汰賽階段。他們的強項在於邊路位置建立攻勢，但對阿曼時球隊未能打入有利位置製造機會。他們讓阿曼取得較長的控球時間及被對方多次打穿自己身後位置，雖然防守表現穩健，不過今仗將希望嘗試可於更前的區域搶到對方的腳下球。泰國避免落敗將可以晉級次圈，加上面對阿曼時表現不錯，我認為索拉察今仗將會再次成為球隊前線最重要的球員。由於沙特阿拉伯有機會作出輪換，加上門前把握力不足，而泰國亦只需多取1分就可以晉級，所以我預計雙方今仗將會踢得比較保守，最終和局收場。