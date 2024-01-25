炒得太早？科特迪瓦神奇晉級但冇教練

周四(25日)凌晨非國盃分組賽最後一輪，4場比賽加埋只係出現1個入球，摩洛哥喺F組以1比0擊敗贊比亞首名出線，呢個入波同時帶挈主辦國科特迪瓦，以最後一支「最佳第3名」身份晉級16強。諷刺嘅係，科特迪瓦日前已宣布炒領隊加錫魷魚，淘汰賽冇正式主帥督師。

分組賽最後4輪非常保守，南非對突尼西亞、納米比亞對馬里、坦桑尼亞對剛果民主共和國3仗都係0比0，全日唯一入波就由摩洛哥嘅薛耶治一箭定江山，1比0擊敗贊比亞。贊比亞今場只要拎1分，就可以成為4支「最佳第3名」之一晉級，但結果未能成功，科特迪瓦以3分趕上「尾班車」。

東道主科特迪瓦今屆演出差勁，3場分組賽1勝2負，上場吞赤道畿內亞4蛋後，隨即宣布將法國主帥加錫同佢副手比連頓解約，喺未有新領隊上場前，暫時會由40歲嘅前國腳化爾暫時領軍，佢之前冇任何執教一隊嘅經驗。科特迪瓦16強會對奪標熱門塞內加爾，形勢凶險。

非國盃16強形勢

尼日利亞 VS 喀麥隆

安哥拉 VS 納米比亞

佛得角 VS 毛里塔尼亞

摩洛哥 VS 南非

馬里 VS 布基納法索

塞內加爾 VS 科特迪瓦

埃及 VS 剛果民主共和國

赤道畿內亞 VS 畿內亞