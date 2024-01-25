港超聯　標準流浪簽入小將馬榕生

標準流浪周四（25日）在社交平台宣布，簽入上個月才滿16歲，曾獲徵召入香港U15代表隊海外集訓名單的加納與香港的混血兒馬榕生，此子具本地球員資格，此前經基藍馬引薦到流浪跟操，並視隊中前鋒伊巴謙為榜樣。

馬榕生去年於香港U15代表隊海外集訓名單上榜，相隔10個月即於流浪爭取到人生首份職業合約，他說初踏港超隊訓練門檻即感到挑戰：「青少年比賽時，我在身體對抗方面有優勢，但面對超聯隊友已無優勢可言，每一次埋身都要用盡每分力量去對抗。」

馬榕生去年在預備組聯賽曾與流浪交鋒，馬榕生對當時加盟流浪不久的加納外援伊巴謙留下深刻印象：「那次我有機會跟伊巴謙對位，他實在太快了，射門更是威力十足，讓我感受到完全不同層次的足球。」

擁有加納血統的他亦視伊巴謙為榜樣：「伊巴謙每天訓練後都會自行加練射門，他對足球充滿熱情，令我也有決心繼續奮鬥、進步。成為標準流浪超聯球員後，首要目標是爭取上陣機會、盡力踢出好表現，然後爭取在今夏入選U20代表隊。」

【馬榕生檔案】

英文名稱：Ma Yung Sang

出生日期：2007年12月29日(16歲)

身高：1米81

位置：前鋒