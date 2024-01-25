科頓爆家醜！「非常阿媽」行為不檢罪成

曼城球星菲爾科頓近年極速上位，不過球場外都有唔少負面新聞，原來佢仲有個「非常阿媽」，上年9月因為喺夜店鬧事被捕，周三(24日)上庭雖然襲擊罪甩身，但公眾地方行為不檢罪成，罰款事小，累菲爾科頓再有「家醜」事大。

菲爾科頓44歲阿媽Claire Rowlands，上年9月喺威爾斯一間夜店醉酒鬧事，打走一名男顧客頂帽後，被趕出酒店後破口大罵，連到場嘅警察都被佢狂鬧，結果被捕兼拘留一晚。Claire Rowlands日前上堂，承認當時飲醉酒變成「野獸」，又話估唔到玩下惡作劇會引起咁嚴重後果。

Claire Rowlands最終打甩襲擊罪，但公眾地方行為不檢罪成，被罰款225鎊(約2,250港元)。阿媽呢筆罰款對菲爾科頓嚟講「濕濕碎」，但就令菲爾科頓「洗底」工程受到影響，佢出道初期有唔少負面新聞，最經典係2020年為英格蘭國家隊備戰期間，同格連活特一齊擅自帶女性返球隊酒店，結果因違反紀律被國家隊趕走；2022年又試過2母子一齊睇拳賽，Claire Rowlands期間同人爭執推撞，要被警方問話。