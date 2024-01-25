甲一季軍戰　柏斯33分領永倫G1勝康仁福建

香港男子甲一籃球聯賽周四（25日）頭場舉行季軍戰首回合，上屆殿軍永倫憑柏斯轟全場最高33分，以89：84擊敗康仁福建，3場2勝制先拔頭籌。

永倫和康仁福建4強分別不敵香港東方和滿貫跌落季軍戰，首節兩隊互有領先，「黃金戰士」有中鋒柏斯單節轟17分，福建則有李察士和黃律堯各得7分，永倫首節以24：22稍稍領先。

第2節，李察士連得5分助福建追至29：29，但永倫有蘇恩樂轟三分球再度領前，泰那、林俊達、周迎堅亦先後剷籃得手，加上韓天次的三分球，永倫半場領先53：44。永倫「得分機器」泰那上半場多做「駁腳」工作，僅5次出手得7分。

康仁福建控衞黃律堯今場出手次數增多，換邊後率先投進三分波，另加一記後抑跳投，追至落後5分。永倫收起泰那，仍有柏斯、韓天次和周迎堅穩住局勢，合力打出8：0攻勢再度拉開，之後再有陳可鈐命中3分，加上林俊達兩次上籃得手，助球隊領先多達14分。福建由譚子健一記中距離「止血」，永倫以71：59繼續領先。

決勝節，康仁福建的楊瑞鴻再度上場，福建隨即大打反擊，打出一段14：0攻勢，其中6分由黃子謙所得，李察士亦送上大力入樽，楊瑞鴻則以中距離得手，追至僅落後1分。永倫柏斯繼續硬闖禁區搶分，另有蘇恩樂外投得手，福建最後一分鐘再追至落後1分，惟永倫再有周迎堅連過3人上籃，及後韓天次兩罰全中，助永倫拉開5分差。黃律堯最後10秒外線博得罰球，惟3罰僅中1，最終永倫以89：84取勝。

永倫隊長周迎堅賽後表示：「坦白說今場打得不太好，我們兩日前才輸球，球隊士氣大受打擊，不過都要面對。我們今季目標是至少闖進冠軍戰，可惜做不到，的確有點失望，唯有在之後的比賽繼續進步。」

說到永倫今季「大換血」，陣容年輕化，阿堅笑言：「你係咪話我老呀？」他大讚球隊來到季尾已有明顯進步，寄語年輕隊友們繼續努力：「希望他們珍惜每次練波機會，我們練球時間不及東方、南華，希望他們爭取時間，確保每次練波都有進步，留心我們的打法，做好每一個細節。」「豪哥」潘志豪球衣榮休，「阿堅」亦為舊隊友感到高興：「剛剛說起永倫贏過7次聯賽冠軍，我都早已忘了，反而最記得就是訓練、比賽後，和阿豪去吃飯，好開心！」