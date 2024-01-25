馬來西亞+15扳平　南韓次名出線避開日本

【記者林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃E組最後一輪，戰況峰迴路轉，南韓今場領先落後再領先，踢到補時15分失守，最終同馬來西亞賽和3比3，另一場原本排第3嘅巴林1比0小勝原本小組領先嘅約旦，最終巴林首名出線，16強要對日本，南韓次名出線。

南韓今場有個好開始，開賽21分鐘李康仁開角球，鄭優泳頭槌攻門，被馬來西亞門將撲出，初時球證冇表示，但經VAR確認皮球已過白界入網，南韓獲判領先1比0。其實孫興民、李康仁、曹圭成等攻擊球員今場有唔少機會，但都把握唔到。

下半場51分鐘南韓後防失誤，被費薩爾夏利建功追和1比1，62分鐘夏拿比博得12碼並親自主射入網，馬來西亞反超前2比1。末段南韓圍攻對手，83分鐘馬來西亞門將飛撲李康仁罰球，撲到中楣再反彈手背入網，賽會判為烏龍球，南韓追和2比2，補時4分鐘孫興民射入12碼反超前3比2。

不過比賽仲未完，踢到補時15分鐘馬來西亞最後一擊，羅美爾摩拉利斯門前妙射死角入網成3比3，南韓失波後全體職球員表情怪異，相反場邊南韓球迷歡呼，原來係因為呢個失波令到南韓由小組首名跌落第2，16強避開日本，所以現場氣氛先咁詭異。