甲一總決賽G1　滿貫險勝香港東方

蔡再懃表現勇悍多次殺籃或搏得罰球，助滿貫於總決賽先下一城。（余樂詩攝）

香港甲一籃球聯賽周四（25日）爆發總決賽Game 1，滿貫惡鬥香港東方。最終滿貫以71：70險勝，總決賽場數領先1比0。

香港東方第1節入局較快，麥洛連連取9分，滿貫就有屢屢在籃底製造威脅的蓋帝斯獨取7分，其後蔡再懃射入罰球，反超16：15，但後備登場的基拔扮演「雷霆救兵」，射入壓哨3分，助香港東方反超18：16完第1節。

滿貫第2節嘗試發力，蔡再懃連取4分，包括1次1條龍上籃，贏得全場球迷喝彩，為球隊一度追平20：20。但香港東方隨即有麥洛連、張延隆及蘇利文各入1球3分，隨後麥洛連再妙傳基拔放入2分，拉開至33：22。不過滿貫憑吳松峻抄截後上籃得手，蓋帝斯在麥洛連防守下射入中距離，惠龍兒快攻再添2分，打出6：0的攻勢縮窄差距，滿貫僅落後33：35完上半場。

滿貫的李琪到第3節中段，終於在外線開齋，惠龍兒其後低位單打卜聿揚得手，再兩罰全中，蔡再懃再射入3分球，滿貫一口氣反超47：42。滿貫士氣正盛，李琪末段再轟1球3分球，蓋帝斯搏得「and 1」，滿貫領先57：45進入最後1節。

香港東方傾力反撲，徐遠征和麥洛連在3分線外開火，蘇利文剷籃搏得「and 1」，把分差縮窄至6分，此時歐陽維江挺身而出射入3分球，蓋帝斯搶下進攻籃板後放入2分，助球隊穩住領先，但徐遠征快攻上籃，香港東方在最後約2分7秒追至65：69。戰至讀秒階段，蘇利文和蓋帝斯5犯離場，徐遠征兩罰全中，香港東方僅以1分落後，可惜陳兆榮最後1擊未能命中，滿貫贏71：70，於總決賽先拔頭籌。