祖高爾：熱刺有力踢走上屆冠軍

在英國時間周五晚上的鎂光燈光下落場，總是讓人感覺良好，再加上這是一場英總盃的對決，我相信我們將會欣賞到一場精彩的比賽。

今季熱刺無論是順風順水，還是像現在般應對一些關鍵球員傷病或缺陣的方式，皆令我留下深刻印象。當然，我也知道所有球隊都會遭遇傷兵問題，但考慮到普斯迪高路只是執教了數個月便成功灌輸其比賽風格，這令人嘆為觀止。

遺憾的是，今仗他們未能夫添上陣，但考慮到最近對曼城的優異表現以及其比賽風格，我不會完全否定他們的機會。在上場對曼聯雖然和波，但他們於場上表現其實比結果要好得多，再加上又多了一周的訓練時間讓新加盟的球員學習領隊的比賽方式，我認為他們會給曼城帶來一定的煩惱。

云云熱刺球員中，最近我特別留意到李察利臣，皆因幾周前我在一篇賽前文章中提到一旦他取得1個入球，便會為他本人和球會帶來很多好處，並可以開啟入波的勢頭，現時正正應驗了我的說法及當初的預測。近7場他入6球，成為熱刺前線的領軍人物。本周我無意發現了一個有趣的數據，原來在李察利臣生涯中，13次對曼城皆從未試過贏波，他能否在周五晚扭轉宿命嗎？

另一邊廂，曼城將受到艾寧夏蘭特及史東斯重返訓練場操練的鼓舞，他們二人可以說是從去年這個時候開始，陣中最有影響力的球員，而且成為贏得三冠王的最大功臣。另外，隨著無可挑剔的奇雲迪布尼強勢回歸，他們近乎「夫添」。

不過，他們近期最擔心的球員應該是門將艾達臣摩拉斯，上仗對紐卡素他傷出，到目前還不清楚何時復出。但無論如何，他也不太可能會參加這場比賽，事關哥迪奧拿更傾向於在國內盃賽中讓他休息。

作為過去 5 年2次贏得英足盃冠軍兼且是衛冕冠軍，曼城並不想放棄這個爭冠機會，但我有一種感覺他們知道今季聯賽沒太多失分空間，因此不會把英足盃看得太重。我並不是說球員或球隊不關心這個盃賽，只是懷疑曼城會在周五作出一些必要的輪換。

儘管他們在對紐卡素取勝並踢得精彩，但確實需依靠最後一刻的精彩入波，才能絕殺對手，而且其後防線有時會暴露出十分大的空位。紐卡素在該仗給他們帶來了麻煩，而且本應可以取得更多入球。考慮到熱刺善於快速反擊，這可能會讓他們佔上風，而且英足總盃向來是爆冷的溫床，所以我會支持熱刺。我預測，這是一場十分精彩流暢兼且互攻的比賽，來自北倫敦的熱刺將取得最終勝利。