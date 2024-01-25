帶隊逼和南韓　金判坤向馬來西亞傳媒反擊

亞洲盃E組末輪賽事，賽前兩戰全敗已無緣晉級的馬來西亞大踢爭氣波，周四（25日）在先落後情況下，爆冷逼和南韓3比3，主教練金判坤於賽後記者會上，就趁機向馬來西亞傳媒作出反擊。

馬來西亞分組賽頭兩戰先後不敵約旦及巴林，提早宣布無緣出線，一度向球迷道歉的金判坤，賽前更被馬來西亞媒體問到會否辭職。是日挑戰實力更強的南韓，對曾在南韓足總擔任技術總監南韓藉教頭金判坤，可謂意義重大，最終他帶領的馬來西亞拚到最後一刻，換邊後連追3球，以3比3激和對手，昂首出局。

賽後記招「Kim Sir」不望感謝球員的努力：「我哋已經冇得晉級16強，今場我哋例行公事，但我都嘗試鼓勵球員，南韓係世盃16強球隊，陣中有頂級前鋒，後衞就踢德甲，對馬來西亞球員係好大嘅挑戰，我對球員今日表現感到驕傲。」

其後有馬來西亞媒體向他詢問半場部署時，現場氣氛一度變得緊張，金判坤表示：「琴日你哋仲想踢走我，今日你問番我點鼓勵球員？我哋一支好團結，我哋嘅責任係盡力提升表現，但琴日批評我，今日又讚番，你哋唔可以咁樣做。」

金判坤續指：「馬來西亞43年後再爭到亞洲盃決賽周入場卷，再次返到呢個大賽舞台，我哋未來的目標係爭取繼續有得踢決賽周，但進步係需要時間，過去兩年我哋表現好好，但我知道你哋等緊我衰，等緊我失敗，但我隨時準備好。」