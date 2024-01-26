隊友遭惡意批評　孫興民：請保護南韓隊

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】南韓亞洲盃E組最後一輪賽事，喺領先情況下最終被馬來西亞逼和3比3，雖然成功晉級16強，但分組賽表現難令人信服，南韓國內都對「太極虎」至今表現唔收貨，賽後被選為今場最佳球員的南韓隊長孫興民，出席記招時為受批評的隊友護航，至於主教練奇連士文則承認球隊表現有待改善。

今場最後時刻被馬來西亞追和，孫興民對戰果感到失望，同時不忘稱讚對手、嘅表現：「要畀掌聲對手，到最後一刻都冇放棄，對於南韓今日戰果係令人失望，最緊要係我哋闖入咗16強，要好好準備嚟緊嘅比賽。」

「太極虎」分組賽表現欠缺說服力，引起南韓國內唔少人不滿，賽後有南韓記者問佢點睇有球員遭批評時，原本用英文作答嘅孫興民，突然轉台講韓文，語氣誠懇咁回應：「呢個問題想用韓文答，有件事我想拜託南韓媒體，希望你哋同球員企喺同一陣線，保護南韓隊，有隊友因為受到批評，而感到被傷害，呢啲批評有時太過火，我哋成隊波都好hurt，見到隊友咁痛苦我都好傷心，佢哋有屋企人，有啲有子女，喺作為球員之前，佢哋都係普通人。」

南韓遭馬來西亞逼和後，最終攞到小組第二，成功喺16強避開另一奪標大熱日本，不過賽後主教練奇連士文就否認有意「走線」：「今日失3球唔喺我哋嘅計劃之中，我覺得馬來西亞3個入波之中，有兩球係唔應該發生，避開日本都唔係我哋嘅目標，我哋原本嘅目標係以小組首名晉級。」南韓上屆雖然於8強止步，但全程只失過兩球，今屆踢分組賽已經失咗6球，不過奇連士文仍然信心十足，形容真正嘅挑戰係由淘汰賽開始，相信球隊能夠一路殺入決賽兼奪冠。南韓16強將會面對沙特阿拉伯，賽事喺香港時間下周三（31日）凌晨舉行。