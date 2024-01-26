江原道冬季青年奧運會　港將戰勝自己陳倩凝刷新PB

正在南韓舉行的江原道2024冬季青年奧運會，代表中國香港參賽的三位運動員已完成所有賽事，他們賽後坦言今次獲益良多，並期望將來在世界大賽中為港爭取佳績。

中國香港派出三名16至17歲運動員出戰今屆冬季青年奧運會的高山滑雪和短道速滑項目，其中在高山滑雪項目，金和霖順利完成女子迴轉賽，總計兩回合以2分12秒05排名第42，而王智顥亦在男子⼤迴轉和迴轉賽順利完成，分別在總成績排名第43名及第36名；至於陳倩凝則在短道速滑女子1000米賽事，造出2分0秒656刷新個人最佳成績。

代表團團長、港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基表示：「三位年輕運動員在比賽中展現無比鬥志，即使對手實力超卓，他們毫不畏懼，不斷挑戰自我，力爭更佳表現。香港能夠有運動員參加冬季運動項目，足以令人鼓舞，不論成績如何，運動員和其團隊的付出不容置疑。更難得的是，三位運動員的家人都親臨賽場為港隊打氣，一同見證年輕運動員發揮良好的心理質素和臨場應變能力。運動員累積寶貴的國際賽經驗，為日後在體壇更上一層樓奠下穩固基礎。」今屆冬季青年奧運會於2024年1月19日展開，並於2月1日閉幕，比賽共有七個體育大項、15個分項的賽事爭逐。