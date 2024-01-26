鄭欽文職業路受李娜啟發　明爭后冠獲前輩贈言

21歲的中國女將鄭欽文成功躋身澳網女單決賽，成為李娜之後第二位闖入大滿貫決賽的球手，明日將與莎芭蘭卡爭逐后冠，她坦言其網壇生涯一直受李娜影響及啟發，並於澳網期間獲前輩贈言，期望可以達到目標。

10年前(2014)李娜在墨爾本場館舉起了澳網女單獎盃，當時的鄭欽文在電視機旁為偶像喝采，而轉眼間經過多年的努力，她自己也成為躋身了今屆澳網決賽，對於自己人生中的首場大滿貫決賽，這位當今中國「一姐」坦言最重要是保持一顆平常心：「這是我從小的夢想，但我面前還有一場戰鬥，我必須控制自己的情緒，而我的夢想不單是入決賽，我（距離奪冠）只差一步，但這一步卻非常遙遠，我還未到最後終點，還要繼續加油。」

在澳網期間，曾在這裡捧起女單冠軍的李娜與鄭欽文有多次面對面的互動，適逢今年李娜今年又到墨爾本參加元老邀請賽，令這兩代中國金花可有更多碰頭的機會。鄭欽文透露李娜也給了這位後輩的建議：「不要想太多，只要努力去做。」這也是鄭欽文希望自己可以在場上做到的，「決賽壓力是所有人都要面對，誰能處理好，就更好地表現自己，就能獲勝。我也會全力以赴享受比賽，努力爭取。」

今次遇上李娜的出現，對鄭欽文來說絕對是驚喜，「對於我們這一代的中國球手，李娜意味着很多，她是第一個贏得大滿貫的人，為亞洲女球員贏得不可思議的成就，也給了像我這樣的孩子希望。」她補充：「李娜贏得大滿貫之後，我就覺得原來我們中國人、亞洲人也可以在網球項目上表現出，與頂尖球手較量；她把不可能變成可能。」

鄭欽文承認在決賽面對着莎芭蘭卡，自己並不是佔上風，但她深信一切皆有可能。她們二人曾在去年美網８強相遇，當時鄭欽文兩盤落敗。