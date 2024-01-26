希斯基：雙藍打吡　墨爾本可獲「勝」

當年我征戰澳職賽場時便知道，墨爾本勝利對FC悉尼是年度其中一場大戰，但今場賽事意義更加重大，事關雙方今季再次一同衝擊聯賽冠軍。

墨爾本勝利現時跟威靈頓鳳凰並列榜首，很高興可以再度見到他們有機會挑戰聯賽冠軍。雖然他們最近錄得兩連和成績，但可別忘記，對手是上季季後賽冠軍中岸水手，以及跟他們同居榜首位置的威靈頓鳳凰。

洛迪歷米蘭達及達米安迪施華是勝利防守的重心人物，科拿路利則是球隊進攻的核心，個人累積的入球已經比其餘隊友的總入球為多。但由於科拿路利因代表澳洲出戰亞洲盃而缺陣，故他們定要在其他位置找到具入球能力的球員，故我認為，這是伊高路美迪斯爭取常規正選席位的機會。

FC悉尼上仗以4比0擊敗紐卡素噴射機後，升上聯賽榜前半版位置，近5仗亦錄得4勝。

FC悉尼在該5場聯賽一共攻入16球，祖羅利及法比奧高美斯於前線狀態大勇。羅拔馬克亦經已傷癒復出，將會大大增強球隊的實力。然而，我感到他們的防守需要表現得更加好，事關他們要直至上場對紐卡素噴射機，才錄得今季首次的零封成績。

由於墨爾本勝利進入今場打吡大戰前，今季曾兩度擊敗FC悉尼，所以我相信勝利可以在這場雙藍打吡全取3分。