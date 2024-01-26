轉會一事處理欠妥當　李毅凱：我對流浪唔住

大部分港隊職球員隨着亞洲盃出局後已經返港，其中在開賽前已與標準流浪提早解約的後衞李毅凱，接受訪問時透露正收到來自內地及本地球會的聘約。惟同時他又不忘再次感謝舊東家流浪，並承認自己在今次轉會事宜上做得欠妥當，希望藉此向「Philip」哥（總監李輝立）及「莫生」（會長莫耀強）致歉。

現年29歲的李毅凱上季在中超球隊南通支雲，未獲太多上陣機會，因此去年7月決定回流加盟標準流浪，最終憑着穩定的出場時間及表現，成功躋身9月份杭州亞運，以及早前亞洲盃決選名單，對此「阿凱」對流浪充滿感激之情：「流浪喺我同南通解約之後，畀咗個平台同機會我比賽，冇嘅話我都好難代表港隊踢到兩項大賽，多謝『Philip』哥同『莫生』喺低潮嘅時候幫助我，練波同比賽又冇畀壓力我，令自己有好大自由度。」

然而，「阿凱」在亞洲盃前因收到其他香港、國內球隊邀請，決定與流浪解約，他承認自己在此事的確處理得不夠成熟，希望向流浪上下致歉：「冇同『Philip』哥、『莫生』交代清楚去向，係我隱瞞咗佢哋，有啲對流浪唔住，真係好抱歉。其實流浪真係一支好球會，嗰陣我話想過嚟，佢就畀一年合約我，依家我話想走又畀我走，好願意畀球員揾錢或者去大球會。」「阿凱」續指自己與「Philip」哥仍屬好朋友，不想因今次事件影響彼此關係，又祝願流浪在餘下球季順順利利，取得好成績。