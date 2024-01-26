NBA公布全明星正選　「咖喱」落選成為熱搜之冠

NBA官方公布了2024年全明星賽正選陣容，東西岸隊長分別是「字母哥」安迪杜甘普及勒邦占士，其中勒邦占士已是20次入選全明星，超越了傳奇球星渣巴，成為史上入選全明星次數最多的球手，而「咖喱」史提芬居里則首次失落西岸全明星正選陣容，即成全美熱搜首位。

今屆明星賽將於2月19日假溜馬隊主場舉辦，比賽也恢復傳統的東西岸賽制，東岸的正選陣容包括「字母哥」（公鹿）、艾賓特（76人）、帝譚(塞爾特人)、哈利伯頓(溜馬)及米切爾(騎士)；而西岸首發則是勒邦占士（湖人）、杜蘭特（太陽）、祖傑（金塊）、當錫（獨行俠），以及力壓勇士史提芬居里的雷霆球星亞歷山大。至於替補陣容則由全NBA聯盟總教練選出，將於2月2日公布。

在今屆陣容上，勒邦占士是生涯第20次入選全明星，也是連續第20次入選，刷新了渣巴保持的紀錄，成為目前NBA史上入選全明星次數最多的球員，賽季至今，他場均24.8分7.2籃板7.4助攻。

不過，另一個焦點是「咖喱」史提芬居在正選名單榜上無名，令不少球迷感到意外，而「咖喱」落選全明星正選陣容的消息更成為全美熱搜第一位，有美媒報道指「自2013年開始健康的史提芬居里從未缺席過全明星正選，2024年是第一次」。

有另一美網更有詳細紀錄，表示13-19年居里連續6年是全明星正選陣容，2020年因骨折缺席，2021-23連續三年成為全明星首發，2024年卻落選。