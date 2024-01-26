仙拿粉碎祖高域衞冕夢　首闖澳網男單決賽

22歲網壇超新星仙拿周五在澳網再締造歷史新一頁，粉碎了「世一」祖高域衞冕好夢，生涯首次躋身大滿貫男單決賽，並爭取成為史上首位捧走大滿貫單打冠軍的意大利球手。

作為祖高域近年剋星的仙拿，今日在男單準決賽表現相當進取及主動，令10屆澳網冠軍的祖高域在整場比賽都處於被動，最終他們激戰3小時23分鐘後，仙拿以6比1、6比2、6比7(6比8)、6比3力挫「世一」，繼去年年終賽分組賽及台維斯盃總決賽上，再憑實力擊敗祖高域，並取得澳網決賽席位，成為自2008年祖高域(當年20歲)後，躋身墨爾本公園中央場決戰的最年輕球手，同時也是意大利首位躋身澳網男單決賽的球手。

他在賽後接受名宿古利亞即場訪問時表示：「這是一場很接近的比賽，我初段表現不俗，但可惜第3盤錯過了致勝分及錯過了一次正手擊球的機會；不過，這就是網球，我要為下仗作好準備。」仙拿在今仗表現的數據非常亮麗，首發得分率達80%，共發出9個ace球，僅一次發球雙錯誤。

至於36歲爭取衞冕的「10冠王」祖高域，六年來在澳網保持的33場連勝紀錄被終結，同時，他生涯至今的澳網四強不敗身也被打破。隨着祖高域出局，這亦意味着今屆澳網將有新王誕生。仙拿目前世界排名第4，去年更榮膺ATP最受球迷歡迎球手，這是自「2R」費達拿及拿度之後，首位獲得這個獎項的得主，而他將靜待德國沙華列夫與俄羅斯麥維迪夫的勝方，於周日爭逐王座。